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Нестор, которым интересуется «Зенит», сократил отпуск ради возвращения на поле

Нестор, которым интересуется «Зенит», сократил отпуск ради возвращения на поле
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Полузащитник бразильского «Сан-Паулу» Родриго Нестор сократил отпуск ради возвращения на поле, сообщает Somos Sao Paulinos.

Ранее появилась информация, что российский «Зенит» интересуется Нестором. Сейчас же Родриго отказался от отпуска из-за травмы колена, чтобы ускорить возвращение на поле. 23-летний футболист ежедневно занимается с физиотерапевтами из команды.

При этом Нестор заявил, что ждал возможности перейти в европейский клуб в конце 2023 года, однако трансфер игрока будет отложен из-за травмы. Бразильцем также интересуются итальянское «Торино» и испанский «Бетис», а «Сан-Паулу» хочет получить за переход игрока от € 10 млн до € 12 млн.

В нынешнем сезоне Нестор сыграл за команду 54 матча во всех турнирах, которых отметился двумя мячами и восемью голевыми передачами.

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Источник: «Зенит» не подпишет новичков до начала зимних сборов
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