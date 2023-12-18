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Аталь, призывавший к «чёрному дню для евреев», продолжает получать зарплату в «Ницце»

Аталь, призывавший к «чёрному дню для евреев», продолжает получать зарплату в «Ницце»
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Защитник «Ниццы» Юсеф Аталь, который призывал к «чёрному дню для евреев», продолжает получать зарплату во французской команде.

«Знал ли я о возможных последствиях после публикации видео? Вот почему я удалил его. Моей целью было не послание ненависти, а послание мира. Я хочу, чтобы люди не страдали.

После отстранения я по-прежнему получаю зарплату в «Ницце», но при этом лишился бонусов за матчи», — приводит слова Аталя Sports Zone.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям.

После этого Аталь записал видеообращение, где призывал к «чёрному дню для евреев». Впоследствии игрока оштрафовали и отстранили от матчей.

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