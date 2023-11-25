Аталь, призывавший к «чёрному дню для евреев», может получить до года тюрьмы

Защитнику «Ниццы» Юсефу Аталю, который обвиняется в разжигании расовой ненависти на религиозной почве, грозит до одного года заключения и штраф в размере 45 тысяч евро, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, до вынесения судебного приговора футболисту запрещено покидать пределы Франции, исключение — «причины, связанные с его футбольной деятельностью». Кроме того, в течение двух недель Аталь должен заплатить 80 тысяч евро — за то, что его отпустили под залог после вчерашнего ареста.

Ранее 27-летний футболист уже приносил извинения за публикацию данного видео, однако французская Лига 1 дисквалифицировала алжирского игрока «Ниццы» на семь матчей. Аталь удалил эту публикацию, а клуб решил отстранить Юсефа до дальнейшего уведомления.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям.