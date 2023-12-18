«Тоттенхэм» вступил в переговоры с «Ниццей» по трансферу Тодибо

Центральный защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо в ближайшее время может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, «шпоры» начали переговоры с французским клубом о покупке 23-летнего футболиста. «Тоттенхэм» хочет подписать в зимнее трансферное окно как минимум трёх игроков. При этом приоритет отдаётся именно позиции центрального защитника. Отмечается, что трансфер Тодибо может обойтись лондонскому клубу в € 40 млн.

В текущем сезоне Тодибо провёл за «Ниццу» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Тодибо со стороны «Манчестер Юнайтед».