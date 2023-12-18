Стало известно, когда вернётся на поле после травмы Нестор, которым интересуется «Зенит»

Стало известно, когда игрок «Сан-Паулу» Родриго Нестор, который интересуется «Зенит», вернётся на футбольное поле, сообщает Globo.

Ранее появилась информация, что Нестор получил травму и ради более быстрого восстановления отказался от отпуска. Родриго вместе с клубными физиотерапевтами следует специальному графику.

Нестор получил травму в начале ноября и поэтому пропустил конец сезона 2023 года. По информации «Сан-Паулу», у бразильца произошло выпадение мениска и травма медиальной коллатеральной связки левого колена. При этом возвращение Нестора запланировано на февраль.

Кроме «Зенита», игроком интересуются итальянское «Торино» и испанский «Бетис», а «Сан-Паулу» хочет получить за переход игрока от € 10 млн до € 12 млн.