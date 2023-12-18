«Абаскаль точно начнёт весну в «Спартаке». Аршавин — о возможном назначении Рибалты

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос, будет ли уволен главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в случае назначения в клуб Хавьера Рибалты на пост спортивного директора, а также оценил решение Абаскаля посадить на скамейку запасных Георгия Джикию.

«Рибалта сразу уберёт Абаскаля? Не думаю. Некрасиво будет, если он так поступит. Думаю, Абаскаль точно начнёт весну. Если бы у Абаскаля был бы полный провал, а они, в принципе, болтаются там, где есть. Он за полгода откатался, сейчас хоть понятна обойма.

Гильермо наладил центр защиты и полузащиты. Будь у «Спартака» русский тренер, убрал бы он когда-нибудь Джикию? Справедливое решение? На мой взгляд, да. Но это на момент, когда убирали. Сейчас уже два месяца играет Бабич, а Джикия мог вернуть свои кондиции, но этого никто не проверит», — сказал Аршавин в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат!».

Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» планирует закрыть вопрос с назначением спортивного директора до конца 2023 года, а Рибалта является основным кандидатом на эту должность. Специалист занимал пост спортивного директора «Зенита» с 2018 по 2021 год.