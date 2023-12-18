Мансилья: русские могут показаться очень серьёзными, но потом понимаешь, что это не так

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья высказался о менталитете российских футболистов, сравнив их с испаноговорящими игроками команды.

«На твоём фоне и других испаноговорящих игроков русские кажутся очень серьёзными. Да! Поначалу было так. Мы начинаем каждый день радостными, с шутками, а русские ребята их не понимали. Но сейчас, после стольких месяцев вместе, они понимают наши шутки, а мы — их. Поэтому сейчас в этом плане всё намного лучше. Может, это также было связано с тем, что мы не знали языка и ничего не понимали. Не могли найти темы, которые бы нас связывали. Но сейчас намного легче в этом плане. Русские ребята могут показаться поначалу очень серьёзными, но спустя время понимаешь, что это не так. У нас замечательная атмосфера в команде», — сказал Мансилья в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Мансилья перебрался в «Оренбург» летом 2022 года в качестве аренды из аргентинского «Расинга», а уже нынешним летом перешёл в команду на постоянной основе, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 1,2 млн.