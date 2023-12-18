Шесть игроков «ПСЖ» — в топ-10 самых подешевевших футболистов Лиги 1

Интернет-портал Transfermarkt представил топ-10 самых подешевевших футболистов команд французской Лиги 1. По итогам промежуточного обновления в этот рейтинг вошли шесть игроков «ПСЖ», два футболиста «Ренна», а также по одному из «Лилля» и «Монако».

1. Рандаль Коло Муани («ПСЖ») — € 70 млн (подешевел на € 10 млн);

2. Джонатан Дэвид («Лилль») — € 50 млн (подешевел на € 10 млн);

3. Мартен Терье («Ренн») — € 22 млн (подешевел на € 8 млн);

4. Амин Гуири («Ренн») — € 28 млн (подешевел на € 7 млн);

5. Маркиньос («ПСЖ») — € 60 млн (подешевел на € 5 млн);

6. Нуну Мендеш («ПСЖ») — € 60 млн (подешевел на € 5 млн);

7. Милан Шкриньяр («ПСЖ») — € 45 млн (подешевел на € 5 млн);

8. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») — € 40 млн (подешевел на € 5 млн);

9. Брэдли Баркола («ПСЖ») — € 30 млн (подешевел на € 5 млн);

10. Мохамед Камара («Монако») — € 25 млн (подешевел на € 5 млн).