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Заир-Эмери, Шевалье и Булка — самые подорожавшие игроки Лиги 1 по версии Transfermarkt

Заир-Эмери, Шевалье и Булка — самые подорожавшие игроки Лиги 1 по версии Transfermarkt
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Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов французской Лиги 1, получивших наибольшую прибавку в трансферной стоимости по промежуточным итогам чемпионата.

Лидером рейтинга стал 17-летний французский футболист «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери. На втором месте расположился 22-летний вратарь Люка Шевалье из «Лилля», а замкнул тройку голкипер «Ниццы» Марцин Булка.

Топ-10 самых подорожавших игроков Бундеслиги:

1. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ», € 60 (+10) млн);

2. Люка Шевалье («Лилль», € 18 (+8) млн);

3. Марцин Булка («Ницца», € 15 (+8) млн);

4. Лени Йоро («Лилль», € 25 (+7) млн);

5. Эли Крупи («Лорьян», € 15 (+7) млн);

6. Мануэль Угарте («ПСЖ», € 60 (+5) млн);

7. Жан-Клер Тодибо («Ницца», € 35 (+5) млн);

8. Нейл Эль-Айнауи («Ланс», € 5 (+4,3) млн);

9. Акор Адамс («Монпелье», € 12 (+4) млн);

10. Ламин Камара («Метц», € 4 (+3,2) млн).

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