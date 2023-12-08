Чуперка: после побед Евсеев запрыгивает на стол? Это такая новая фишка, очень интересно

Полузащитник «Кубани» Валерий Чуперка прокомментировал выступление команды в первой половине розыгрыша Мелбет Первой лиги. Напомним, после 20 сыгранных туров в активе краснодарцев 20 очков. Подопечные Вадима Евсеева занимают 15-е место в турнирной таблице.

«Всё нормально. Конечно, в начале сезона ожидали немного другого результата. Хотели бороться за первые места, но как есть, так и есть.

Многое не удаётся, когда пропускаем ненужные голы. Вроде бы хорошо играем, но пропускаем. В ненужные моменты пропускаем мячи. Сейчас все команды хорошо обороняются, поэтому нам тяжело забить.

Как мне Евсеев? Хороший тренер, очень требовательный к футболистам. После побед он запрыгивает на стол? Прикольно, это такая новая фишка, очень интересно», — приводит слова Чуперки «РБ Спорт».

В текущем сезоне 31-летний Чуперка принял участие в 17 играх Первой лиги, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Также в активе Валерия один матч в Кубке России.