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Аргентинец Мансилья посоветовал три места в Оренбурге, обязательных к посещению

Аргентинец Мансилья посоветовал три места в Оренбурге, обязательных к посещению
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Аргентинский нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья посоветовал три места в Оренбурге, которые надо посетить.

— Хорошо, тогда посоветуй топ-три места в Оренбурге, куда надо сходить.

— Пешеходный мост Европа-Азия, центр и, конечно, стадион «Газовик», ха-ха!» — сказал Мансилья в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Мансилья перебрался в «Оренбург» летом 2022 года в качестве аренды из аргентинского «Расинга», а уже нынешним летом перешёл в команду на постоянной основе, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 1,2 млн.

В нынешнем сезоне Мансилья сыграл за команду 15 матчей в РПЛ, где отметился двумя мячами и тремя голевыми передачами.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Оренбург» располагается в зоне стыковых матчей, на 14-й строчке с 15 очками.

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