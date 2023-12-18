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«Фулхэм» хочет приобрести Матса Виффера, на которого претендовала «Барселона»

«Фулхэм» хочет приобрести Матса Виффера, на которого претендовала «Барселона»
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Полузащитник «Фейеноорда» и сборной Нидерландов Матс Виффер может стать игроком «Фулхэма». Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, «дачники» в январе предпримут попытки по подписанию 24-летнего хавбека. При этом «Фейеноорд» не заинтересован в расставании со своим футболистом в середине сезона. Нидерландцы могут запросить за трансфер Виффера около € 25-30 млн. Отмечается, что лондонский клуб также проявляет интерес к нападающему «Фейеноорда» Сантьяго Хименесу.

В текущем сезоне Виффер провёл за «Фейеноорд» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нидерландским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Вифферу со стороны «Барселоны».

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