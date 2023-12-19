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Гасперини оценил игру Миранчука за «Аталанту» после первого гола россиянина в сезоне

Гасперини оценил игру Миранчука за «Аталанту» после первого гола россиянина в сезоне
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу команды в матче 16-го тура чемпионата Италии с «Салернитаной» (4:1). В этой встрече в составе «Аталанты» отличился российский полузащитник Алексей Миранчук.

«Второй тайм был другого уровня, в первом тайме мы действовали медленно. Мы были в отличной форме в матче с «Миланом», но сегодня в первом тайме у нас не было темпа. Если «Салернитана» находится на последнем месте, значит чемпионат действительно тяжёлый.

Что касается футболистов, Скамакка, Колашинац вернулся, Толой стал лучше. Миранчук тоже хорошо играет, Мюриэль играет на своём уровне, как и все те, кто вернулся», — приводит слова Гасперини Pazzidifanta.

Миранчук вышел на поле на 85-й минуте и забил на 89-й. Для россиянина этот гол стал первым в сезоне.

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Италия - Серия А . 16-й тур
18 декабря 2023, понедельник. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
4 : 1
Салернитана
Салерно
0:1 Пирола – 10'     1:1 Мурьель – 47'     2:1 Пашалич – 52'     3:1 Де Кетеларе – 83'     4:1 Миранчук – 89'    
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