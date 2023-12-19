Алексею просто немного не повезло. А гол его партнёра с лёта в девятку из-за пределов штрафной — украшение тура.

Миранчук прекрасен! Россиянин забил всего за четыре минуты, но мог быть хет-трик! Видео

«Аталанта» провела заключительный домашний матч Серии А в 2023 году. Клуб из Бергамо встретился с худшей командой чемпионата — «Салернитаной». И очень приятно, что Алексей Миранчук отметился первым голом в сезоне.

Начало матча для хозяев — хуже не придумаешь. Уже на 10-й минуте «Салернитана» грамотно реализовала стандарт. Ветеран Антонио Кандрева навесил, а Лоренцо Пирола головой пробил под штангу. До перерыва счёт не изменился, и на вторую половину команда Филиппо Индзаги выходила в хорошем настроении.

Правда, бергамаскам хватило всего пары минут, чтобы восстановить равновесие. И надо сказать, что гол получился отменным. Луис Мурьель подкараулил отскок и с линии штрафной вонзил мяч в сетку. И сделал это колумбиец очень эффектно — внешней стороной стопы. Вратарь гостей Бенуа Костиль даже не прыгнул за этим мячом.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Кстати, Мурьель забил всего лишь второй мяч в сезоне (речь о Серии А), но он отличился во втором туре подряд. Неделю назад Луис сотворил шедевр в игре с «Миланом» (3:2), а голевую ему отдал Алексей Миранчук. Между этими матчами бергамаски продуктивно слетали в Польшу, где раскатали «Ракув» (4:0) в Лиге Европы. И там Мурьель отгрузил «двушку».

Через шесть минут «Аталанта» и вовсе вышла вперёд. На этот раз в роли завершителя выступил бывший игрок «Спартака» Марио Пашалич, которому ассистировал Адемола Лукман. После этого хозяева успокоились, за что вполне могли поплатиться. Но гости свои шансы не реализовали, а вышедший на замену Шарль Де Кетеларе наказал «Салернитану» за ошибку в обороне.

В концовке главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини выпустил на поле Миранчука. Россиянин вышел на 85-й минуте, но даже за такое короткое время создал голевой момент. Правда, мяч после удара Алексея пролетел рядом с дальней штангой.

Если вы думаете, что на этом Миранчук успокоился, то ошибаетесь. На 89-й минуте россиянин всё-таки добился своего. Де Кетеларе прострелил на Алексея, а тот в касание пробил вратаря. Мяч рикошетом от Костиля всё-таки влетел в сетку. Кстати, это первый гол игрока сборной России в нынешнем сезоне, с чем мы его и поздравляем.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

А спустя пару минут Алексею не повезло. Какие-то сантиметры отделили Миранчука от дубля — на этот раз мяч ударился в штангу. Очень обидно! Реализуй Алексей все моменты, был бы хет-трик. Бергамаски после этой победы поднялись на седьмое место — обошли «Торино» и «Рому».