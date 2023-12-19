На матче «Ливерпуль» — «МЮ» установлен рекорд посещаемости «Энфилда» за последние 60 лет

В рамках 17-го тура АПЛ «Ливерпуль» дома не смог победить «Манчестер Юнайтед» – 0:0.

По данным BBC, игру посетило 57 158 тысяч болельщиков. Это самый высокий показатель посещаемости домашних матчей «Ливерпуля на «Энфилде» с 1963 года, когда «мерсисайдцы» провели игру Кубка Англии с «Бёрнли».

Также игра с «Манчестер Юнайтед» стала для «Ливерпуля» третьей по посещаемости за всю историю в рамках чемпионата Англии.

Напомним, на данный момент после 17 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» располагается на второй строчке с 38 очками. «Манчестер Юнайтед» находится на седьмом месте с 28 очками. Лидером чемпионата является «Арсенал» с 39 очками.

В следующем туре «Арсенал» и «Ливерпуль» проведут очную встречу.