Клопп призвал «Ливерпуль» быстрее подписать трансферную цель «Зенита» Бералдо

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал руководство клуба быстрее подписать защитника «Сан-Паулу» Лукаса Бералдо, который является трансферной целью «Зенита», сообщает TeamTalk.

В связи с недавней травмой центрального защитника Жоэля Матипа наставник «Ливерпуля» попросил ускорить переговоры по трансферу Бералдо. При этом Клопп видит в 20-летнем игроке будущую замену лидеру мерсисайдцев Вирджилу ван Дейку.

Кроме того, «Зенит» уже предложил € 18 млн за Бералдо, но бразильский «Сан-Паулу» отказал российской команде. Также «Лестер» планирует подписать бразильца зимой и готов перебить предложение сине-бело-голубых.

В нынешнем сезоне центральный защитник провёл за «Сан-Паулу» 48 матчей, в которых отметился лишь одним забитым мячом. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.