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Клаудиньо лучший по созданным явным голевым моментам в первой половине сезона РПЛ

Клаудиньо лучший по созданным явным голевым моментам в первой половине сезона РПЛ
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо стал лучшим по созданным явным голевым моментам в первой половине сезона РПЛ-2023/2024, сообщает Opta Sport.

На счету 26-летнего бразильца 11 подобных моментов. Второе место занял вингер «Спартака» Квинси Промес (8), замкнул тройку полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков (8).

Также Клаудиньо занял четвертое место по передачам под удар (37), третье по передачам под удар с игры (36) и третье по ожидаемым голевым передачам (4,4).

В нынешнем сезоне бразилец провел 25 матчей, забил 4 мяча и отдал 4 голевых передачи.

Клаудиньо перешел в «Зенит» из «РБ Брагантино» в августе 2021 года. Сумма трансфера составила € 12 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает Клаудиньо в € 18 млн.

После 18 туров «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 36 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков).

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