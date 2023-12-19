Вратарь «Локомотива» Гильерме поделился мнением о медиафутболе

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме поделился мнением о медиафутболе. Он назвал это явление крутой инициативой, которая развлекает людей.

«Слежу ли я за медиафутболом? Да. Что думаю об этом? Я считаю, что это круто. Крутая инициатива, да. Не знаю, кто это придумал, но это хорошая идея, развлекать людей. Иногда бывает, что на играх в медиафутболе больше народу, чем на наших», — сказал Гильерме в интервью You-Tube-каналу «Родина Медиа».

Напомним, за «Локомотив» 38-летний бразилец с российским паспортом выступает с 2007 года. Вместе с железнодорожниками Маринато стал чемпионом России и четырёхкратным обладателем Кубка страны. В текущем сезоне футболист принял участие в пяти встречах в составе красно-зелёных в Кубке России, в двух из которых смог сохранить свои ворота в неприкосновенности.