Гильерме: как мне удаётся обманывать «Локомотив»? Так всё сложилось в жизни

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме высказался о действующем соглашении с железнодорожниками, а также рассказал, что ожидает предложений из Медиалиги.

«Как мне удаётся обманывать «Локомотив» и продолжать оставаться в клубе? Ну так всё сложилось в жизни. У меня контракт ещё до лета следующего года. Теперь я жду предложений из медиафутбола», — сказал Гильерме в интервью You-Tube-каналу «Родина Медиа».

Гильерме 38 лет, за «Локомотив» бразилец с российским паспортом выступает с 2007 года. Вместе с железнодорожниками Маринато стал чемпионом России и четырёхкратным обладателем Кубка страны. В текущем сезоне футболист принял участие в пяти встречах в составе красно-зелёных в Кубке России, в двух из которых смог сохранить свои ворота в неприкосновенности.