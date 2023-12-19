«Стильный и харизматичный». Экс-игрок «Локомотива» — про Сёмина

Бывший футболист «Локомотива» Алан Гатагов высказался об экс-наставнике железнодорожников Юрии Сёмине. Он назвал этого специалиста харизматичным и стильным.

«Палыч — один из тех, кто принимал участие в моём становлении футболиста за мою недолгую карьеру. Стильный, харизматичный, красава. Легенда!» — сказал Гатагов в видео на YouTube-канале «Родина Медиа».

Всего во главе железнодорожников Сёмин провёл 831 матч, в которых одержал 420 побед, 199 раз сыграл вничью и потерпел 212 поражений. С «Локомотивом» тренер выиграл 12 трофеев, в том числе три титула чемпиона России (2002, 2004 и 2018). Также Сёмин провёл три сезона в «Локомотиве» в качестве игрока.

Также за свою карьеру Сёмин успел поработать с московским «Динамо», киевским «Динамо», саранской «Мордовией», махачкалинским «Анжи» и другими командами.