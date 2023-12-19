Вратарь «Локомотива» Гильерме объяснил, почему принял гражданство России

Вратарь «Локомотива» Марианто Гильерме объяснил, почему принял гражданство России, и рассказал, с какими сомнениями столкнулся в этом процессе. Он признался, что понимал — путь в сборную Бразилии ему закрыт.

«Были ли у меня сомнения перед тем, как принять российское гражданство? Я как иностранец буду занимать место какого-то «настоящего» русского. У меня были сомнения, связанные с этим, но я уже столько лет в России, и с учётом всего, что Россия сделала для моей жизни и карьеры, почему я должен отказываться? Я в Бразилии никогда не буду в сборной, там меня вообще никто не знает», — сказал Гильерме в интервью You-Tube каналу «Родина Медиа».

Гильерме 38 лет, за «Локомотив» бразилец с российским паспортом выступает с 2007 года. Вместе с железнодорожниками Маринато стал чемпионом России и четырёхкратным обладателем Кубка страны. В текущем сезоне футболист принял участие в пяти встречах в составе красно-зелёных в Кубке России, в двух из которых смог сохранить свои ворота в неприкосновенности.