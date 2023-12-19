Одемвингие: даже в развитой Англии люди начинают понимать: что-то идёт не так

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Нигерии Питер Одемвингие высказался о пандемии коронавируса и других глобальных мировых проблемах. Он считает, что COVID-19 был нужен для так называемой перезагрузки планеты.

«Ковид нужен был для этого Great Reset, великой перезагрузки. Даже король Великобритании Чарльз говорил, что это возможность перезагрузить мир и направить события в какое-то другое русло. У меня был out-of-body experience (переживание выхода из тела. — Прим. «Чемпионата»), когда твой дух куда-то идёт и тебе что-то показывается. И пара вещей, виденных мной во время этого опыта, в течение трёх месяцев сбылась. Это были настолько сильные моменты, что никаких вопросов к сегодняшнему миру, к этой системе у меня не осталось.

Сегодня я с богом, но внутренне остался таким же, как и прежде: весёлый, люблю людей. Просто пытаюсь жить как можно праведнее. Конечно, переживаю за мир. За Россию, за ту же Нигерию, где жизнь становится всё хуже и хуже, всё дорожает. Теперь борцы за климат бастуют, чтобы перестали использовать нефть. А это значит голод для многих людей многих стран. Что и зачем они перезагружают, я не знаю, но Шваб использовал слово «цунами». Это значит, что мир ждут большие перемены, и многие не смогут их выдержать эмоционально, духовно. Поэтому я вижу своё предназначение сейчас в том, чтобы немножко подбодрить тех, кто в этом нуждается. Я напоминаю им, что полностью зависеть от своих хобби нельзя. Сначала должен быть бог, а после — всё остальное. Когда в Англии закрывались футбольные стадионы [в пандемию], здесь молодёжь с ума сходила. Но даже в такой развитой стране, как Англия, люди начинают понимать, что что-то идёт не так.

Из-за войн всё дорожает: нефть, газ, электричество. Люди пытаются экономить, тратить меньше, чем раньше. Я слышу жалобы: что-то не то. Глобалисты говорят, что в какой-то момент людям придётся выдавать какие-то пособия, чтобы могли платить за электричество и всё остальное, и я в это верю. Вводятся новые, цифровые деньги. В Англии говорят, что это наше будущее. Но люди задают вопросы, потому что это ущемляет их свободы. И этих свобод год за годом будет всё меньше. Сейчас это звучит как конспирология, но я уверен, что ситуация будет только ухудшаться», — сказал Питер Одемвингие в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.