РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера в ноябре и декабре

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила претендентов на звание лучшего тренера чемпионата в ноябре и декабре. При выборе кандидатов учитывалась статистика в заключительных матчах первой части РПЛ.

Так, в список претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в ноябре и декабре попали:

Владимир Ивич («Краснодар», 5 матчей, 10 очков, 1-е место);

(«Краснодар», 5 матчей, 10 очков, 1-е место); Сергей Семак («Зенит», 5 матчей, 10 очков, 2-е место);

(«Зенит», 5 матчей, 10 очков, 2-е место); Марцел Личка («Динамо», 5 матчей, 11 очков, 3-е место);

(«Динамо», 5 матчей, 11 очков, 3-е место); Михаил Галактионов («Локомотив», 5 матчей, 11 очков, 4-е место);

(«Локомотив», 5 матчей, 11 очков, 4-е место); Рашид Рахимов («Рубин», 5 матчей, 12 очков, 7-е место).

Напомним, «зимним чемпионом» Российской Премьер-Лиги стал «Краснодар». «Быки» ушли на паузу в сезоне, набрав 38 очков за 18 матчей.