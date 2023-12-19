«Краснодар» всё-таки возьмёт золото? Только один зимний чемпион РПЛ оставался без титула

Впервые за шесть сезонов в статусе лидера РПЛ на зимнюю паузу ушёл не «Зенит» — до нынешнего розыгрыша петербургский клуб пять раз подряд заканчивал первую часть чемпионата на первой строчке. В этот же раз по итогам 18 туров таблицу возглавил «Краснодар», и у нас для краснодарской команды хорошие новости: за 12 сезонов (с тех пор как РПЛ полноценно перешла на систему «осень-весна») лишь один раз лидер по итогам первой части не становился чемпионом.

Случилось это в сезоне-2013/2014. Тогда по итогам 19 туров «Зенит» и «Локомотив» набрали по 40 очков (питерцы были выше по разнице мячей), а вот ЦСКА, который в результате стал чемпионом, расположился на пятой строчке с отставвнием в пять очков от лидеров. Весной команда набрала невероятный ход, до последнего бодаясь с «Зенитом» за первое место. В итоге отрыв получился всего в одно очко (ЦСКА набрал 64), но каков же был рывок!

В остальных сезонах подобных интриг не было. Разве что в сезоне-2018/2019 «Зенит» ушёл на перерыв первым, оторвавшись от «Краснодара» всего на одно очко, но в итоге чемпионат закончился титулом петербуржцев и бронзой краснодарцев (набрали столько же очков, сколько и «серебряный» «Локо», но по личным встречам оказались хуже).

Сейчас «Краснодар» оторвался от «Зенита» на два очка, но и с таким результатом лидер первой части в итоге становился чемпионом. Два примера: «Зенит» в сезоне-2021/2022 и ЦСКА в сезоне-2012/2013.

Так что статистика на стороне «Краснодара». Осталось только команде Владимира Ивича не растерять темп весной.