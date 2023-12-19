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Хёнесс: бывшие футболисты, ставшие экспертами на телевидении, слишком много думают о себе

Хёнесс: бывшие футболисты, ставшие экспертами на телевидении, слишком много думают о себе
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Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс обвинил в высокомерии бывших футболистов, начавших работать в качестве телевизионных экспертов после завершения карьеры.

«Я относительно немного думаю обо всех этих телевизионных экспертах. Они всегда считают, что знают всё лучше остальных, даже несмотря на то, что они не достигли ничего, кроме того как стали футболистами. Меня очень беспокоит, что они ощущают подобное моральное превосходство», — приводит слова Хёнесса Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее Хёнесс также подверг критике главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля за публичное выражение недовольства составом мюнхенского клуба. 71-летний футбольный деятель назвал слова Тухеля «неразумными»

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