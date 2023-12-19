Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола высказался о новом формате клубного чемпионата мира

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о новом формате клубного чемпионата мира, который пройдёт в США в 2025 году и продлится месяц. Всего в соревновании примут участие 32 клуба.

«ФИФА приняла решение, которое поддерживают все клубы… Мы полетим в США, надеюсь, с семьями, и проведём там клубный чемпионат мира. ФИФА решила больше создавать и расширять. То же самое с чемпионатом мира. Было меньше, теперь больше…

Мы должны адаптироваться. Я не против новых соревнований, я против нехватки времени на восстановление год за годом. Это то, на что я постоянно жалуюсь. Хорошо играть каждые три, пять или семь дней, но, когда мы заканчиваем сезон, нам нужно время, чтобы начать всё сначала», — приводит слова Гвардиолы журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Первый турнир в обновлённом формате пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Соревнования будут проходить в том же формате, что и чемпионат мира по футболу — 2022 и чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023, за исключением того, что матч за третье место проводиться не будет.