Одемвингие: перед началом ситуации между Россией и Украиной мне снились танки

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Нигерии Питер Одемвингие, который по окончании карьеры стал проповедником, рассказал о вещих снах.

«В детали я не могу вдаваться, вникать. Но перед началом ситуации между Россией и Украиной, ещё в январе, мне снились танки, много танков. И я — между ними. Раньше, в 2020 году, когда людей начали закрывать в пандемию, тоже была пара вещих снов. Я прямо чувствовал, что кто-то со мной общался ночью несколько раз. И этот кто-то говорил, что грядут большие перемены в мире. Эту систему потом описал Шваб (немецкий экономист. — Прим. «Чемпионата») в книге Great Reset. Я не удивлялся тому, что происходило. Глобалистская программа идёт шаг за шагом. Происходят кризисы, которые создаются людьми, я в этом уверен на 100%. Всё это ведёт мир в недоброе будущее», — сказал Питер Одемвингие в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.