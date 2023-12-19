Ломаев: дело Ларина — это позор для российского футбола

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался о том, что против экс-директора «Чертаново» Николая Ларина было возбуждено уголовное дело.

«Дело Ларина — позор для российского футбола. Такую академию создал с нуля, сколько его воспитанников играет в РПЛ. Наверное, его посадили по сфабрикованному делу. Это позор, так не должно быть», — сказал Ломаев в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, в сентябре 2022 года Ларин был приговорён к трём годам колонии общего режима. Его обвиняли по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). В конце мая Ларина освободили из-под стражи – Мосгорсуд принял апелляцию его защиты. Вместо трёх лет лишения свободы экс-директору «Чертаново» назначили условное наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы.