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Экс-игрок «Локомотива» Одемвингие: одно выдуманное интервью очень навредило мне в России

Экс-игрок «Локомотива» Одемвингие: одно выдуманное интервью очень навредило мне в России
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Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Нигерии Питер Одемвингие высказался о недобросовестной работе некоторых журналистов в России.

«У меня в России одно интервью состряпали — выдумали наполовину, слова перевернули вверх тормашками! Я понимаю, что громкие интервью иногда нужны, но это была работа каких-то тёмных сил. Мне эта история очень навредила, так как случилась в первый год в «Локомотиве». Она нарушила мой душевный покой и мешала играть.

Не знаю, на что рассчитывали журналисты, выдумывая то интервью. Если подходили с точки зрения юмора, то я не против посмеяться. Я до сих пор наши старые фильмы люблю и смотрю. Но, мне кажется, это было что-то другое», — сказал Питер Одемвингие в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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