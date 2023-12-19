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Экс-игрок «Локомотива» Одемвингие сравнил свои заработки в России и Англии

Экс-игрок «Локомотива» Одемвингие сравнил свои заработки в России и Англии
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Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Нигерии Питер Одемвингие подтвердил, что больше всего в карьере зарабатывал в России. Напомним, футболист также провёл более 100 матчей за разные клубы из чемпионата Англии.

«Да, второй контракт в «Вест Броме» был примерно как в «Локо», но в Англии 50% зарплаты «съедали» налоги. Таких маленьких налогов, как в России, по-моему, больше нет нигде. Я первым в истории «Вест Бромвича» получил серьёзный контракт, но другие тоже такой хотели. Из-за этого начались «тёрки» в раздевалке. Я забивал чуть ли не в каждом дерби, выиграл три приза игрока месяца, и фанаты меня очень любили. Но зависть в коллективе чувствовалась. А я не люблю, когда атмосфера немного токсичная», — сказал Питер Одемвингие в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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