«Дело нескольких дней». Хёнесс подтвердил продление контракта Мюллера с «Баварией»

Член наблюдательного совета «Баварии» Ули Хёнесс заявил, что в ближайшее время полузащитник «Баварии» Томас Мюллер пролонгирует трудовое соглашение с мюнхенским клубом до 2025 года.

«То, когда об этом будет объявлено, является вопросом нескольких часов или дней. Я считаю, что это в интересах клуба, чтобы Томас остался с нами», — приводит слова Хёнесса журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд заявлял, что хочет урегулировать ситуацию с контрактом 34-летнего футболиста в течение текущего декабря.

Действующее трудовое соглашение Мюллера рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем сезоне немецкий футболист принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами.