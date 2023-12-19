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Экс-форвард «Локомотива» Одемвингие впервые рассказал о разводе

Экс-форвард «Локомотива» Одемвингие впервые рассказал о разводе
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Бывший нападающий «Локомотива», ряда английских клубов и сборной Нигерии Питер Одемвингие впервые рассказал о разводе с женой-англичанкой. Он подчеркнул, что старается и дальше принимать активное участие в жизни совместных детей.

«Я никогда никому не говорил об этом, но с 2019 года я в разводе. Мы прожили семь лет. Здесь даже термин такой есть — The seven-year itch (семилетний зуд. — Прим. «Чемпионата»). Критический период в отношениях. У нас слишком разные взгляды на жизнь, и в последние годы эти противоречия усилились. В Англии меня держат дети. Я их очень люблю и стараюсь быть хорошим папой. Теперь растим их вместе, но раздельно», — сказал Питер Одемвингие в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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