Тренер «Аталанты» Гасперини — о роли Миранчука: он чувствует себя хорошо

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал ситуацию с травмированными игроками в клубе, а также высказался о форме российского полузащитника Алексея Миранчука и колумбийского форварда Луиса Мурьеля.

«Cкоро вернутся травмированные. Миранчук и Мурьель чувствуют себя хорошо. Мы хотим быть главными героями», — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

Напомним, 18 декабря, «Аталанта» обыграла «Салернитану» в матче 16-го тура чемпионата Италии. Встреча на стадионе «Джевисс» завершилась со счётом 4:1. На 89-й минуте голом отметился российский полузащитник Алексей Миранчук. 28-летний футболист забежал в штрафную и в одно касание после передачи защитника Шарля Де Кетеларе отправил мяч в ворота. Для Миранчука гол стал первым в сезоне-2023/2024.

После 16 туров «Аталанта» занимает седьмое место в Серии А с 26 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (41 очко).