Венгер: нет ничего необычного в том, что международная карьера теперь длится более 20 лет

Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился мыслями о том, почему теперь игроки могут выступать на высшем уровне даже после 35 лет.

«За последние 20 лет уровень благосостояния игроков также значительно вырос, если взглянуть на профилактику травм, восстановление, питание и достижения в области медицинских технологий. Это неузнаваемо по сравнению с тем, что было раньше. Также VAR помогла защитить игроков, поскольку футболисты знают, что им не избежать неудачных захватов, которые приводят к травмам.

Так что в целом в области социального обеспечения произошли огромные улучшения, и мы хотим продолжать этот прогресс. Мы видим игроков, получающих мировые награды, таких как Месси, Роналду, Бензема — все они старше 35 лет. И нет ничего необычного в том, что международная карьера длится более 20 лет. Ещё недавно такое было невозможно», — приводит слова Венгера журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Арсен Венгер занимал должность главного тренера «Арсенала» в период с 1996 по 2018 год. Под руководством французского специалиста лондонский клуб трижды выигрывал чемпионат Англии и по семь раз становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. Ранее французский специалист также возглавлял «Монако», «Нанси» и японский клуб «Нагоя Грампус Эйт».