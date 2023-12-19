Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Лапорта не собирается увольнять Хави до конца сезона – Sport

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта встал на защиту тренера каталонцев Хави перед другими членами клуба. Об этом сообщает издание Sport.

По сведениям источника, Лапорта посоветовал другим членам клуба прекратить внутренние дебаты по Хави. Испанский функционер доверяет специалисту. Он намерен оставить тренера на своём посту до конца сезона. Жоан считает, что после января каталонская команда выйдет на пик.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что каталонская «Барселона» может уволить Хави. Отметим, что сине-гранатовые имеют трехматчевую серию без побед во всех турнирах.

Напомним, после 17-ти тура чемпионата Испании по футболу каталонская «Барселона» имеет в собственном активе 35 очков. Она занимает третье место в турнирной таблице.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.