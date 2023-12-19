Евгений Варламов: спустя 30 лет вернулся в Казань. Готов стартануть главным тренером

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Евгений Варламов прокомментировал своё назначение главным тренером казанского «Сокола». С нового сезона эта команда будет выступать в ФНЛ-2.

«В 18 я уехал из Казани — получается, чуть больше 30 лет назад. В родном городе только сезончик во второй лиге за «Идель» отыграл — и перебрался в Набережные Челны. Конечно, немного волнительно вернуться домой. Я многих знаю, меня многие знают. Всегда буду под прицелом, будут сравнения с кем-то. Понимаю, что работы много будет, но я к этому готов.

Я поработал с таким сильным тренером, как Евдокимов. Наблюдал, как работает Сосницкий, будучи в системе «Кубани». Основательно помогал ассистентом Григоряну. После смотрел, как Евсеев выстраивает тренировочный процесс, как внутри команды себя ведёт. А до этого у меня ещё был небольшой, но содержательный опыт сотрудничества с Денисом Лактионовым в «Риге». Так что опыт ассистента, помощника в команде мастеров у меня есть. Что-то за это время наработалось, что-то своё в голове отложилось. Внутри я был готов к тому, чтобы стартануть и наконец стать главным тренером в команде мастеров. И тут поступило хорошее предложение от казанского «Сокол». Клуб только получил право подняться во вторую лигу. Получается, и для меня, и для команды дебют в профессиональном статусе. Всё это в совокупности даёт хорошую площадку для дальнейшего роста не только моего, но и команды. Будем работать, а дальше время покажет», — рассказал Варламов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.