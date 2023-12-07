Экс-капитан ЦСКА: в 1980-е модно было участвовать в группировках. Я чуть футбол не бросил

Бывший капитан московского ЦСКА Евгений Варламов рассказал о времени, показанном в нашумевшем сериале «Слово пацана».

«Я «Слово пацана» не смотрел, но из названия понятно про что фильм. Казань, 1980-е, ОПГ. Я бы не сказал, что страшное время. Скорее, мужское. Проверочное, на вшивость: есть характер, жилы мужика — или нет.

Естественно, меня всё это коснулось. Даже был момент — чуть футбол не бросил. Три недели не тренировался. Уходил из дому как будто на тренировку, а на самом деле — на сборища, вечерние сборы. Тогда же модно было участвовать в группировках, тусоваться, бегать по улицам, кого-то пугать, мягко говоря. Все прошли через это. Кому-то зашло, мне — нет.

Поначалу и мне прилетало. Когда подрос и несколько раз сыграл за улицу в футбол, отношение поменялось. Не то чтобы авторитетом стал, но парни понимали: это спортсмен идёт, его не трогать. Но нужно было ходить по разным улицам, поэтому искали тропы, чтобы не пересекаться с другими шайками. Один раз всего я участвовал в большой потасовке. Но мне этого хватило, чтобы понять: не моё. Не понравилось. В конце концов футбол отвернул меня от этого всего. А некоторые знакомые в 15–16–17 лет бросили спорт и ушли на улицу. Были ранения, и огнестрельные, и ножевые. В этом возрасте в моём окружении летальных исходов не было, а позже случались.

Моё мнение: такие сюжеты не стоит вытаскивать. История тёмная, не очень хорошая. Сейчас тоже есть влиятельные группировки, но теперь они более чёткие, семейные. И решать вопросы предпочитают дипломатично, на более высоком уровне. Методы 1980–90-х остались в прошлом», — сказал Варламов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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