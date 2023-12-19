Пиняев: переход на «весна-осень»? Везде есть свои плюсы и минусы

Форвард московского «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о своём отношении к возвращению чемпионата России на систему «весна-осень».

«Все говорят о переходе, но ведь при возврате останутся те же матчи ранней весной и поздней осенью. Везде есть свои плюсы и минусы. Но как я понимаю, если мы меняем систему, мы ещё больше отдалимся от Европы. И обратно перестраиваться, когда нас всё равно вернут — зачем?» — приводит слова Пиняева «РБ Спорт».

Напомним, в сентябре 2010 года исполком Российского футбольного союза проголосовал за переход на систему «весна-осень». Главными инициаторами перехода были Евгений Гинер и Сергей Фурсенко. Президент ЦСКА обосновывал это необходимостью синхронизировать календарь с топовыми европейскими лигами, а также повышением телевизионных рейтингов.