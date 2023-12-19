«Ноттингем Форест» объявил об уходе Стивена Купера, выведшего клуб в АПЛ

Английский «Ноттингем Форест» на своём официальном сайте сообщил об уходе Стивена Купера с поста главного тренера.

Валлийский специалист возглавил клуб 21 сентября 2021 года. Соответственно, он проработал чуть более двух лет. Под его руководством «Ноттингем Форест» вышел из Чемпионшипа в английскую Премьер-Лигу. Он руководил командой в 55 матчах высшего футбольного дивизиона Англии. В этих играх «лесники» одержали 12 побед, сыграли вничью 16 раз и потерпели 27 поражений.

По итогам прошлого сезона чемпионата Англии по футболу «Ноттингем Форест» финишировал на 16-й позиции, набрав 38 очков после 38 проведённых матчей. В данный момент команда располагается на 17-й строчке, завоевав 14 очков в 17 встречах.