«Урава Ред Даймондс» — «Манчестер Сити»: подопечные Гвардиолы забили второй мяч

В эти минуты проходит матч клубного чемпионата мира — 2023, в котором встречаются японская «Урава Ред Даймондс» и английский «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хоаишом. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 45+1-й минуте «Манчестер Сити» открыл счёт в матче — мяч в свои ворота срезал защитник «Уравы» Мариус Хёйбротен. На 52-й минуте голом отметился полузащитник «горожан» Матео Ковачич — 2:0.
Победитель сегодняшнего матча выйдет в финал клубного чемпионата мира, где сразится с бразильским «Флуминенсе». Проигравший, в свою очередь, поборется с египетским «Аль-Ахли» за третье место.
Решающий матч турнира состоится в пятницу, 22 декабря. Начало игры в 21:00 мск. В прошлом году победителем соревнования стал мадридский «Реал».
- 19 декабря 2023
-
22:22
-
22:22
-
22:19
-
22:17
-
22:16
-
22:14
-
22:00
-
21:56
-
21:50
-
21:49
-
21:48
-
21:38
-
21:37
-
21:32
-
21:12
-
21:04
-
21:00
-
20:54
-
20:51
-
20:47
-
20:40
-
20:38
-
20:28
-
20:24
-
20:21
-
20:08
-
20:05
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:57
-
19:53
-
19:49
-
19:49
-
19:41