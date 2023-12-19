«Урава Ред Даймондс» — «Манчестер Сити»: «горожане» довели счёт до разгромного

В эти минуты проходит матч клубного чемпионата мира — 2023, в котором встречаются японская «Урава Ред Даймондс» и английский «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хоаишом. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 45+1-й минуте «Манчестер Сити» открыл счёт в матче — мяч в свои ворота срезал защитник «Уравы» Мариус Хёйбротен. На 52-й минуте голом отметился полузащитник «горожан» Матео Ковачич. Ещё через семь минут ворота японской команды поразил Бернарду Силва — 3:0.

Победитель сегодняшнего матча выйдет в финал клубного чемпионата мира, где сразится с бразильским «Флуминенсе». Проигравший, в свою очередь, поборется с египетским «Аль-Ахли» за третье место.

Решающий матч турнира состоится в пятницу, 22 декабря. Начало игры в 21:00 мск. В прошлом году победителем этого соревнования стал мадридский «Реал».