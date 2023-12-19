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Игроки академии брянского «Динамо» посетили раненного при стрельбе в гимназии одноклубника

Игроки академии брянского «Динамо» посетили раненного при стрельбе в гимназии одноклубника
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Динамовцы брянского клуба навестили в детской областной больнице воспитанника академии Тимура Дёмина, который получил ранение в плечо во время стрельбы в Гимназии №5. Об этом информирует пресс-служба команды.

Сообщается, что юноша уже перенёс одну операцию. Однако в ближайшее ему предстоит лечь на хирургический стол снова. Отмечается, что настроение у парня отличное, самочувствие тоже. Он рвётся поскорее вернуться на поле.

Среди посетителей детской областной больницы стали следующие воспитанники брянского «Динамо»: Александр Фомичёв, Данил Луппа, Дмитрий Пикатов и Владислав Дрогунов.

Фото: пресс-служба брянского «Динамо»

Ранее стало известно о том, что воспитанник брянского «Динамо» Тимур Дёмин получил ранение в плечо во время стрельбы в Гимназии №5. Инцидент произошёл 8 декабря текущего года.

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