Игроки академии брянского «Динамо» посетили раненного при стрельбе в гимназии одноклубника

Динамовцы брянского клуба навестили в детской областной больнице воспитанника академии Тимура Дёмина, который получил ранение в плечо во время стрельбы в Гимназии №5. Об этом информирует пресс-служба команды.

Сообщается, что юноша уже перенёс одну операцию. Однако в ближайшее ему предстоит лечь на хирургический стол снова. Отмечается, что настроение у парня отличное, самочувствие тоже. Он рвётся поскорее вернуться на поле.

Среди посетителей детской областной больницы стали следующие воспитанники брянского «Динамо»: Александр Фомичёв, Данил Луппа, Дмитрий Пикатов и Владислав Дрогунов.

Фото: пресс-служба брянского «Динамо»

Ранее стало известно о том, что воспитанник брянского «Динамо» Тимур Дёмин получил ранение в плечо во время стрельбы в Гимназии №5. Инцидент произошёл 8 декабря текущего года.