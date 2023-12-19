Божович: если «Спартак» готов ждать пару лет, то Абаскаль может взять чемпионство

Бывший тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович высказался о выступлениях ЦСКА и «Спартака» в первой части сезона-2023/2024.

«ЦСКА сейчас не на своём месте, и мне это непонятно. У них опытный тренер, который знает российский чемпионат, неплохие игроки — но что-то идёт не так. Возможно, это связано с короткой скамейкой. Нападающих очень мало — один Чалов, по сути.

Что касается «Спартака», то в этом году Абаскалю будет трудно взять чемпионство. Может быть, в следующем году. Я бы взял интервал подольше – два-три года. Руководство ему доверяет, но они должны понимать, что результат не придёт сразу. Если они готовы ждать пару лет, то у Абаскаля может что-то получиться», – приводит слова Божовича Metaratings.ru.

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые набрали 30 очков после 18 туров. ЦСКА, в свою очередь, располагается на седьмом месте. В активе армейцев 28 очков.