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«Наполи» вылетел из Кубка Италии, разгромно проиграв «Фрозиноне»

«Наполи» вылетел из Кубка Италии, разгромно проиграв «Фрозиноне»
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Завершился матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором встречались «Наполи» и «Фрозиноне». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Розарио Абиссо. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Неаполитанцы сенсационно уступили сопернику с разгромным счётом и завершили своё выступление в турнире (0:4).

На 37-й минуте «Наполи» забил гол усилиями Джованни Симеоне, однако он не был засчитан из-за игры рукой. «Фрозиноне» вышел вперёд на 65-й минуте — ворота неаполитанцев поразил хавбек Энцо Барренечеа. Спустя пять минут вингер гостей Джузеппе Касо удвоил преимущество своей команды. В добавленное время ко второму тайму забитыми мячами отличились футболисты «Фрозиноне» Валид Шеддира и Абду Харруи, установив окончательные цифры на табло — 4:0.

«Наполи» не будет продолжать выступление в текущем розыгрыше Кубка Италии. «Фрозиноне», в свою очередь, сыграет в 1/4 финала соревнования.

Кубок Италии . 1/8 финала
19 декабря 2023, вторник. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
0 : 4
Фрозиноне
Фрозиноне
0:1 Барренечеа – 65'     0:2 Казо – 70'     0:3 Хеддира – 90+1'     0:4 Арруи – 90+5'    
Турнирная сетка Кубка Италии - 2023/2024
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