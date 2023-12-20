«Фулхэм» и «Мидлсбро» вышли в полуфинал Кубка английской лиги

Во вторник, 19 декабря, состоялись два четвертьфинальных матча Кубка английской лиги. В Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» прошла игра между «Эвертоном» и «Фулхэмом».

Встреча закончилась вничью со счётом 1:1. Первый гол в матче забил защитник хозяев Майкл Кин, отправивший мяч в свои ворота на 41-й минуте. «Эвертон» отыгрался на 82-й минуте, когда отличился Бету.

Игра дошла до серии пенальти, в которой со счётом 7:6 сильнее оказался «Фулхэм». Команды исполнили по восемь 11-метровых ударов.

В другом матче «Порт Вейл» дома уступил «Мидлсбро» со счётом 0:3. Игра прошла на стадионе «Вейл Парк» в Сток-он-Тренте. Голы у гостей забили Джонатан Хаусон на 11-й минуте, Морган Роджерс на 23-й и Мэтти Крукс на 53-й.

Только эти два клуба на данной стадии турнира представляли низшие дивизионы — «Порт Вейл» играет в Первой лиге, а «Мидлсбро» — в Чемпионшипе.