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«Фулхэм» и «Мидлсбро» вышли в полуфинал Кубка английской лиги

«Фулхэм» и «Мидлсбро» вышли в полуфинал Кубка английской лиги
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Во вторник, 19 декабря, состоялись два четвертьфинальных матча Кубка английской лиги. В Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» прошла игра между «Эвертоном» и «Фулхэмом».

Встреча закончилась вничью со счётом 1:1. Первый гол в матче забил защитник хозяев Майкл Кин, отправивший мяч в свои ворота на 41-й минуте. «Эвертон» отыгрался на 82-й минуте, когда отличился Бету.

Игра дошла до серии пенальти, в которой со счётом 7:6 сильнее оказался «Фулхэм». Команды исполнили по восемь 11-метровых ударов.

Англия - Кубок лиги . 1/4 финала
19 декабря 2023, вторник. 22:45 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
6 : 7
Фулхэм
Лондон
0:1 Кин – 41'     1:1 Бету – 82'    

В другом матче «Порт Вейл» дома уступил «Мидлсбро» со счётом 0:3. Игра прошла на стадионе «Вейл Парк» в Сток-он-Тренте. Голы у гостей забили Джонатан Хаусон на 11-й минуте, Морган Роджерс на 23-й и Мэтти Крукс на 53-й.

Только эти два клуба на данной стадии турнира представляли низшие дивизионы — «Порт Вейл» играет в Первой лиге, а «Мидлсбро» — в Чемпионшипе.

Англия - Кубок лиги . 1/4 финала
19 декабря 2023, вторник. 22:45 МСК
Порт Вейл
Барслем
Окончен
0 : 3
Мидлсбро
Мидлсбро
0:1 Хаусон – 11'     0:2 Роджерс – 23'     0:3 Крукс – 53'    
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