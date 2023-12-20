В Турции игроки сломали нос арбитру в матче любительской лиги

Футболисты «Кумчатыспора» напали на арбитра во время матча турецкой любительской футбольной лиги с «Джизре Диклеспор». Об этом сообщил Aykiri в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отмечается, что судье сломали нос.

Напомним, ранее президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа ударил арбитра Халила Умута Мелера после матча чемпионата Турции с «Ризеспором» (1:1). При этом в избиении судьи участвовал не только президент клуба, но и представители команды. Затем президента клуба арестовала полиция, а вскоре он принёс свои извинения и подал в отставку. Позднее Турецкая федерация футбола пожизненно дисквалифицировала Фарука Коджу. Также ему предстоит предстать перед судом по обвинению в нанесении телесных повреждений государственному служащему.