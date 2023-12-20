«Рубин» сообщил о продлении контракта с Ильёй Рожковым

Казанский «Рубин» продлил контракт с защитником Ильёй Рожковым. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что новое соглашение с футболистом действует до лета 2027 года.

Илья Рожков дебютировал в основной команде «Рубина» 22 июля 2023 года в матче 1-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» (2:2) и отметился голевой передачей, став самым молодым ассистентом «Рубина» в РПЛ.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 18-летний Илья Рожков провёл девять матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Также на счету защитника три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 18 матчей.