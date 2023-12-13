Рахимов — о результатах «Рубина»: удовлетворение присутствует, но проблемы есть

Главный тренер «Рубин» Рашид Рахимов высказался о результатах команды в первой части сезона Российской Премьер-Лиги. Специалист признался, что он доволен выступлением казанского клуба, но в то же время есть что улучшать.

«Всегда говорю, что у нас есть вещи, которые мы должны улучшать. Для меня важно, что есть определённые качества, которые применяет команда, но ещё важнее – исправление существующих ошибок. У нас есть хорошие моменты, они наиграны. Другое дело ошибки – их нужно всегда сводить к минимуму. Чем меньше их будет – тем больше позитива. Удовлетворение присутствует, но проблемы есть. Говорил об этом на встрече с правлением клуба после завершения первой части сезона: у нас есть фазы, которые радуют, но есть и вещи, которые нужно улучшать для достижения стабильности», – приводит слова Рахимова «Татар-информ».

Напомним, после 18 туров чемпионата России по футболу казанский «Рубин» сумел набрать 28 очков. Подшефные Рашида Рахимова пребывают на седьмой строчке в турнирной таблице. Отметим, что в шести предыдущих матчах в рамках РПЛ клуб из Татарстана добыл пять побед.