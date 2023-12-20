Глава РФС Дюков: мы хотим участвовать в соревнованиях УЕФА. Они тоже в этом заинтересованы

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что в УЕФА заинтересованы в том, чтобы российские команды и сборная участвовали в международных турнирах.

«Футбольные чиновники ФИФА и УЕФА уже с удовольствием вернули бы нас в соревнования, однако есть позиция правительств и она иная. УЕФА заинтересован в нашем возвращении, но не всё зависит от них. Международные спортивные федерации тоже находятся под давлением ― как политиков, так и СМИ. Мы видим, что происходит с МОК — это подтверждение наличия двойных стандартов. Но мы члены УЕФА, мы хотим принимать участие в соревнованиях УЕФА. Сейчас есть решение по юношам, и мы хотим продолжать работу по следующему снятию ограничений», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.