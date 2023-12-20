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В РФС сообщили, что договорились о проведении матча России и Сербии в марте

В РФС сообщили, что договорились о проведении матча России и Сербии в марте
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о возможных товарищеских матчах сборной России в 2024 году.

«С Сербией мы договорились, подписали контракт. С Боснией была договорённость, но подписанного контракта не было. Играть будем на территории России. Нам нужно качественное поле, нам нужен большой стадион», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В 2023 году сборная России провела шесть товарищеских матчей. Национальная команда победила Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0), а также сыграла вничью с Ираном (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2). Россия до 23 лет провела два спарринга подряд с олимпийской сборной Египта, сыграв вничью в первом матче (1:1) и уступив во втором (1:2).

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